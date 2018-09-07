Зірка Гри престолів спрогнозував кінцівку серіалу

На думку одного з акторів культової Гри престолів, у фіналі всі герої повинні померти.

Актор Фінн Джонс, який зіграв у фентезійному серіалі Гра престолів сіра Лораса Тіррела, спрогнозував кінцівку саги. На його думку, у фіналі всі головні герої повинні померти.

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При цьому актор точно не знає, як завершиться серіал. Його герой помер у фіналі шостого сезону. Джонс також передбачає, що фінал буде видовищним, але дуже трагічним. Прем'єра фінального сезону серіалу запланована на 2019 рік. Раніше повідомлялося, що вихід восьмого сезону Гри престолів ймовірно відкладуть до літа майбутнього року.

Нещодавно у мережі з'явилися відеофрагменти заключного сезону знаменитого серіалу "Гра престолів". Відомо, що зйомки серіалу вже підійшли до кінця. Однак точна дата прем'єри поки невідома. Зазвичай нові сезони "Гри престолів" починали показувати навесні, але на цей раз творці обіцяють прем'єру раніше.

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