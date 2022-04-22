Зірка фільмів "Крик" розповів, як провів тривожну ніч у бомбосховищі у Львові

Голлівудський актор Лів Шрайбер не лише став волонтером на кордоні України з Польщею, а й побував у Львові. Щоправда, саме у час його відвідин у місті кілька разів лунали сирени. Тож зірка провів ніч в укритті.

54-річний американський режисер та актор Лів Шрайбер вступив до лав світових зірок, які підтримують Україну. Він вже встиг стати волонтером на українсько-польському кордоні від благодійної організації World Central Kitchen, тож зготував чимало борщу для українських біженців. А потім вирішив побувати у Львові, але й тут він відчув реалії життя з сиренами. Цим досвідом він поділився на своєму профілі в інстаграмі.

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Безсонна ніч у Львові. Сирени про повітряну тривогу спрацювали щонайменше тричі. Прогулюючись підвалом нашого готелю, я був настільки вражений тим, які оптимістичні та незламні більшість людей, яких я тут зустрів, – наголосив актор, додавши відео.

Також Шрайбер додав кілька кадрів зі свого нічного укриття, зауваживши, що почув стільки історій від неймовірно витривалих людей. "Зараз я цілий та в порядку вдома. Хотів би те саме сказати і про них", – написав він.

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