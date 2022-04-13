Зірка фільмів "Крик" варить борщ для українських біженців: фото

Відомий актор Лів Шрайбер став волонтером у Польщі, щоб допомагати українцям, яким довелось покинути домівки через напад російських військ. Тепер зірка серії фільмів "Крик" готує борщ для біженців.

54-річний американський актор та режисер Лів Шрайбер долучився до знаменитостей, які волонтерять на українсько-польському кордоні. Він приїхав разом з благодійною організацією World Central Kitchen, що займається приготуванням їжі для біженців. Про це актор розповів у своєму інстаграмі, поділившись фото з іншими волонтерами та з гігантською каструлею з борщем.

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У перший же день він з колегами приготував традиційну страву для 1500 осіб.

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День 2 приготування їжі на польсько-українському кордоні. Я дуже пишаюсь своїми мозолями від нарізання. Всі кухарі кажуть, що це справжній знак пошани, – весело зауважив Лів під серією відео, на яких він активно готує всі продукти для борщу.

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