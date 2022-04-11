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війна

Модель Victoria's Secret стала волонтером, щоб допомогти українським біженцям

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Модель змінила подіум на білий халат, щоб допомагати біженцям з України - фото 1
Модель змінила подіум на білий халат, щоб допомагати біженцям з України / instagram.com/maggierawlins

Популярна модель Меггі Роулінс вирішила стати волонтеркою на українсько-польському кордоні, щоб допомагати українцям, яким довелось покинути домівки через вторгнення російських окупантів. Чарівна білявка упродовж тижня надавала медичну допомогу, а зараз продовжує висвітлювати ситуацію у соцмережах.

34-річна американська модель та манекенниця Меггі Роулінс проміняла розкішні зйомки та подіуми на волонтерство в Польщі на кордоні з Україною, де тиждень допомагала біженцям, надаючи медичну допомогу, пише Радіо MAXIMUM.

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Красуня не просто успішна модель, а ще й дипломована медсестра, яка вже не вперше у складний час змінює сукні та білий халат. Меггі встигла попрацювати за фахом в Уганді та Нікарагуа, а також волонтерила у Нью-Йорку у розпал пандемії коронавірусу у 2020 році. Наприкінці березня 2022 модель відчула потребу допомогти українським біженцям.

Важко передати цей досвід словами, але я була неймовірно пригнічена під час перебування тут, на українсько-польському кордоні. По-справжньому пояснити, що переживають ці люди, було б неможливо. Я сподіваюсь, що нікому, хто читає це, не доведеться це відчути за своє життя. Здобути освіту та намагатись допомогти – це дві речі, які я завжди прагнула підтримувати у своєму житті. Думаю, що важливо час від часу зупинятись та замислюватись, згадувати, звідки ви прийшли, і спробувати зробити трохи добра, – зауважила Меггі, додавши кадри з волонтерського центру, який облаштували прямісінько на кордоні.

Гортайте галерею:

Зараз вона продовжує ділитись досвідом з волонтерства, публікує кадри з українськими біженцями та з листами від дітей з різних країн до юних українців.

Гортайте галерею:

А такий вигляд Меггі має, коли працює моделлю:

instagram.com/maggierawlins - фото 503034
instagram.com/maggierawlins
instagram.com/maggierawlins - фото 503033
instagram.com/maggierawlins
instagram.com/maggierawlins - фото 503035
instagram.com/maggierawlins

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