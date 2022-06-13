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Морське чудовисько: дивіться трейлер мультфільму про подорожі, пригоди та мисливців
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У мережі оприлюднили перший україномовний трейлер до мультфільму "Морське чудовисько" від Netflix. Дивіться трейлер анімації та дізнайтеся, що чекає на глядачів!
Прем'єра мультфільму "Морське чудовисько" відбудеться 8 липня на Netflix.
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Анімація від оскароносного режисера Кріса Вільямса, який працював над такими мультфільмами, як "Ваяна" та "Супер шістка", буде доступна глядачам з українським дубляжем та субтитрами.
"В епоху, коли над морями панують жахливі чудовиська, мисливці на них вважаються славетними героями, а найобожнюваніший із них – видатний Джейкоб Холланд. Та життя цього мисливця ускладнює несподівана союзниця – юна Мейзі Брамбл, яка прокрадається на його легендарний корабель. Разом вони вирушають в епічну подорож незвіданими водами й входять в історію", – йдеться в описі до мультфільму.
Глядачі опиняться там, де закінчується карта й починаються пригоди.
Дивитися трейлер українською мультфільм "Морське чудовисько":
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