Зінченко забив шедевральний гол на тренуванні

Український напівзахисник Олександр Зінченко забив красивий гол у стилі Лобановського.

21-річний півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко показав, як він вміє забивати м'ячі навіть з-за меж лицьової лінії.

І ще: Коноплянка дав прогноз на результат Ліги Чемпіонів

У ролику, який Зінченко опублікував у своєму Інстаграмі, показано, як він ефектно відправив м'яч у ворота. Зінченко, стоячи за воротами, біля кутового прапорця, зльоту закрутив м'яч так, що він перетнув лінію.

Нагадаємо, днями воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський став новим помічником тренера нашої збірної Андрія Шевченка. Так, наставник "жовто-синіх" вже представив колишнього воротаря команди своїм підопічним перед тренувальним заняттям.

Читайте також: Український голкіпер Лунін потрапив до списку найкращих