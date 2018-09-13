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Коноплянка дав прогноз на результат Ліги Чемпіонів

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"Манчестер Сіті" точно буде першим, на думку Коноплянки - фото 1
"Манчестер Сіті" точно буде першим, на думку Коноплянки / Readfootball.com

Півзахисник Шальке українець Євген Коноплянка спрогнозував результат протистояння в групі F Ліги Чемпіонів.

У групі F Ліги Чемпіонів зіграють "Манчестер Сіті", "Хоффенхайм", "Ліон" і "Шахтар".

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"Манчестер Сіті" точно буде першим, а за друге місце, на мою думку, будуть боротися "Шахтар" і "Хоффенхайм". Не "Ліон", цитує гравця Football.ua. – І різниця між "гірниками" і німцями напевно буде мінімальною: 1-2 очка, не більше..."

"Взагалі в Німеччині кожна команда, навіть якщо вона йде на останньому місці, викладається на максимум і є міцним горішком. Першу гру "Шахтар" грає вдома, і в цьому у них перевага, хоча буде сто відсотків нелегко...", – додав Коноплянка.

Нагадаємо, Україну в найпрестижнішому клубному турнірі Європи представить донецький "Шахтар". Перший матч "гірники" зіргають 19 вересня проти "Хоффенхайму".

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Джерело: ua-football
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