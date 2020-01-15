Зінченко з Владою Седан відвідали найромантичніше місце на Землі

Влада Седан та Олександр Зінченко / instagram

Влада Седан та Олександр Зінченко відпочили в Римі. Звідти закохані поділилися романтичним фото.

Півзахисник української збірної і легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко зі своєю нареченою Владою Седан відвідав столицю Італії казковий Рим.

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Спільне фото Зінченко опублікував в Instagram. "Усі дороги ведуть у Рим", – підписав фотографію Зінченко.

Днями телеведуча та наречена футболіста Олександра Зінченка Влада Седан опублікувала на своїй сторінці в Instagram одразу декілька нових фотографій.

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