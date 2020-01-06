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Українські футболісти затролили Зінченка через розіграш в Instagram: відео

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Олександр Зінченко - фото 1
Олександр Зінченко / instagram

Півзахисник англійського Манчестер Сіті та лівий захисник національної збірної України Олександр Зінченко вирішив бути у тренді та влаштував акцію в Instagram. Але щось пішло не так і інші спортсмени покепкували над українським футболістом.

Так, Зінченко вирішив розіграти свої бутси з автографом, опублікувавши відео з умовами розіграшу в Instagram. А нападаючий Гента Роман Яремчук і півзахисник Андерлехта Євген Макаренко потролили захисника Манчестер Сіті.

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"Сань, ці чоботи нікому не потрібні", – написав під постом нападник. Пізніше до тролінгу Зінченка приєднався Євген Макаренко, який заперечив Яремчуку, написавши, що вони підійдуть для риболовлі.

Українські футболісти затролили Зінченка через розіграш в Instagram: відео - фото 378415

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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