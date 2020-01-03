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Новий рік 2020 Різдво

Наречена Зінченка Влада Седан оголилася заради Нового року

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Влада Седан - фото 1
Влада Седан / fakty

Влада Седан підготувала для прихильників незвичайне привітання з новорічними святами. Шанувальники у захваті!

Телеведуча та наречена футболіста Олександра Зінченка Влада Седан опублікувала на своїй сторінці в Instagram одразу декілька нових фотографій.

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Привітання з Новим роком Седан написала під фотографією, на якій вона в напівоголеному вигляді сидить на ліжку. Вдягнена Седан лише у білизну та піджак. "Я так не хочу відпускати тебе, 2019-й! Ти був найважчим, найбільш зламним, найбільш повчальним і одночасно найпрекраснішим та найказковішим! Ти був моїм роком! Усіх з наступаючим, друзі", – написала Седан у привітанні.

В коментарях користувачі додали, що цей рік був роком найкращого флеш-інтерв’ю в історії вітчизняного футболу.

Наречена Зінченка Влада Седан оголилася заради Нового року - фото 377878

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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