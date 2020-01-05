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Дружина ексдинамівця Морозюка зганьбила Роналду на весь світ

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Ірина Морозюк - фото 1
Ірина Морозюк / glavred

Ірина Морозюк впевнена, що роман Джорджини і Кріштіану Роналду проста "показуха".

Дружина колишнього гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірини поділилася думкою про стосунки Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігез.

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Про це стало відомо завдяки нещодавній історій Ірини в мережі Isntagram.

Так, Ірина впевнена, що роман Джорджини і Кріштіану Роналду проста "гра на публіку". Ірина Морозюк дозволила собі припустити, що португальська зірка футболу належить до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Дружина ексдинамівця Морозюка зганьбила Роналду на весь світ - фото 378273
Дружина ексдинамівця Морозюка зганьбила Роналду на весь світ - фото 378272

Водночас сам знаменитий півзахисник італійського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду виклав на свою сторінку в Instagram фотографію зі святкування Нового року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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