Дружина ексдинамівця Морозюка зганьбила Роналду на весь світ

Ірина Морозюк впевнена, що роман Джорджини і Кріштіану Роналду проста "показуха".

Дружина колишнього гравця київського Динамо Миколи Морозюка Ірини поділилася думкою про стосунки Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігез.

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Про це стало відомо завдяки нещодавній історій Ірини в мережі Isntagram.

Так, Ірина впевнена, що роман Джорджини і Кріштіану Роналду проста "гра на публіку". Ірина Морозюк дозволила собі припустити, що португальська зірка футболу належить до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Водночас сам знаменитий півзахисник італійського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду виклав на свою сторінку в Instagram фотографію зі святкування Нового року.

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