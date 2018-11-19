Погода змусила футболістів плавати: епічне відео

Поєдинок між Конго і ДР Конго точно увійде в історію.

Матч кваліфікації Кубка Африканських Націй між збірними Конго та ДР Конго був супроводжений сильною зливою.

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Гра відбулася 18 листопада у столиці Республіки Конго Браззавілі і завершилася нічиєю 1:1. Організатори хотіли матч достроково закінчити, тому що злива повністю затопила поле. Початок другого тайму затримався на півгодини. У перерві воду спробували прибрати відрами і після півгодини гру вирішили все-таки продовжити. Зустріч так і завершилася нічиєю 1:1.

Тим часом воротар збірної Англії і "Евертона" Джордан Пікфорд на тренуванні національної команди виконав кутовий і зумів забити диво-гол ударом, який називають "сухий лист".

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