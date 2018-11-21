Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото

Анастасія сподівається побачити Андрія у стартовому складі проти Туреччини / instagram

Дівчина воротаря Леганеса і збірної України Андрія Луніна на своїй сторінці в Instagram поділилася цікавою фотографією.

Анастасія у футболці збірної України та з синьо-жовтим м'ячем сидить на підлозі в очікуванні товариського матчу Туреччина – Україна.

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Українка вірить, що головний тренер національної команди Андрій Шевченко випустить в старті її коханого Андрія Луніна.

Дівчина українського голкіпера Луніна опублікувала спокусливе патріотичне фото

Нагадаємо, у рамках Ліги Націй у Трнаві зіграли збірні Словаччини та України. Після першого тайму господарі поля вели в рахунку 2:0. Обидва м'ячі були забиті після помилки воротаря збірної України Дениса Бойка.

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