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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Футболіст збив з ніг журналістку, а потім запросив її на побачення

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Раннінбек "Джорджії Бульдогс" знайшов журналістку в твіттері - фото 1
Раннінбек "Джорджії Бульдогс" знайшов журналістку в твіттері / New York Post

Журналістка ESPN Лора Рутледж отримала популярність після матчу з американського футболу між університетами Массачусетсу і Джорджії.

Під час поєдинку Лору буквально збили з ніг і повалили на землю гравці, які боролися між собою.

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Цікаво, що до цього на одному з офіційних заходів Рутледж не втримала бульдога-маскота, який трохи повозив її по землі і також стала зіркою інтернету. Раннінбек "Джорджії Бульдогс" Пейтон Хадсон знайшов журналістку в твіттері і запросив її на побачення. "Гей, Лоро, мені правда шкода, що я збив тебе з ніг, але… Я заїду за тобою в сім?".

"Взагалі-то ні, я заміжня", – відповіла Рутледж, яка, як з'ясувалося, є дружиною екс-бейсболіста "Бостон Ред Сокс" Джоша Рутледжа.

Футболіст збив з ніг журналістку, а потім запросив її на побачення - фото 290751

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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