Футболіст збив з ніг журналістку, а потім запросив її на побачення

Журналістка ESPN Лора Рутледж отримала популярність після матчу з американського футболу між університетами Массачусетсу і Джорджії.

Під час поєдинку Лору буквально збили з ніг і повалили на землю гравці, які боролися між собою.

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Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 листопада 2018 р.

Цікаво, що до цього на одному з офіційних заходів Рутледж не втримала бульдога-маскота, який трохи повозив її по землі і також стала зіркою інтернету. Раннінбек "Джорджії Бульдогс" Пейтон Хадсон знайшов журналістку в твіттері і запросив її на побачення. "Гей, Лоро, мені правда шкода, що я збив тебе з ніг, але… Я заїду за тобою в сім?".

"Взагалі-то ні, я заміжня", – відповіла Рутледж, яка, як з'ясувалося, є дружиною екс-бейсболіста "Бостон Ред Сокс" Джоша Рутледжа.

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