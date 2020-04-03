Зінченко показав, як тренується з пухнастими "гантелями"

Футболіст Олександр Зінченко не засумував на карантині в Манчестері і показав свої тренування з пухнастиками.

Український футболіст Олександр Зінченко, який грає за "Манчестер Сіті", показав відео своїх тренувань на карантині, у яких йому допомагають його улюбленці: собаки Луї та Мія.

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Відповідний запис спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram. "Я, Луї та Мія бажають вам бути в безпеці та залишатися позитивними", – написав Зінченко.

На ролику можна побачити, як спортсмен виконує низку вправ, а його собаки спостерігають за ним. Для деяких активностей Зінченко залучає своїх улюбленців і використовує їх як гантелі. Собаки доволі спокійно поводяться, схоже, що особливого дискомфорту їм це не приносить: навпаки, вони раді постійному спілкуванню з господарем.

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