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Зимовий шторм в Одесі: вражаючі фото

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Шторм в Одесі - фото 1
Шторм в Одесі / Facebook

У мережі з'явилися неймовірні знімки зимового моря, яке неабияк розбушувалося.

У неділю, 16 грудня, в Одесі розбушувався сильний шторм. І вже у мережі з’явилося безліч ефектних знімків стихії у соціальних мережах від одеситів.

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Відзначимо, що незважаючи на негоду на місцевих пляжах зібралося безліч людей, які прийшли зафільмувати бурхливу стихію.

"Жити в Одесі і не любити штормове море, напевно, дуже складно", – пише одеський фотограф Юрій Бершадський.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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