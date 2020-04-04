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Зіанджа презентувала пісню під новим псевдонімом: слухати онлайн

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Zi Faamelu - фото 1
Zi Faamelu

Співачка-трансгендер і учасниця шоу "Голос країни" Zi Faamelu, яка до недавнього часу була відома як Зіанджа, оприлюднила дебютний трек під новим псевдонімом.

Виконавиця заінтригувала випуском новинки ще в кінці лютого і нарешті зважилася поділитися нею з фанатами.

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Артистка розповіла, що написала пісню ще торік, коли у неї був складний період в житті. "Fallen Angel – це звичайна людина, це кожен з нас. Вона хворіє, у неї десятки питань на хвилину, вона любить піцу, має проблеми з безсонням і мріє про краще майбутнє. Коли ми всі були одним світлом, енергією, але ми мали впасти в цю щільну, важку і часто несправедливу реальність для нашого індивідуального, унікального досвіду", – написала співачка у своєму Instagram.

Фанати оцінили новинку від Zi Faamelu. В коментарях вони відзначили гарний голос і пісню співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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