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Журналістка BBC взяла з собою на роботу донечку: тепер вона – зірка мережі (відео)
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Іноді буває так, що дітей просто немає на кого лишити. В такому разі доводиться брати їх з собою на роботу. Але що ж може статися, якщо ти – журналіст. Нічого страшного. Просто твоя малеча зробить тебе зіркою мережі. Як-от нашу нову героїню.
Кореспондентці BBC Ганні Холіган довелося взяти з собою на роботу чотирирічну доньку Зену. Дівчинці було дуже нудно сидіти у колясці-велосипеді, і вона постійно привертала увагу матері, поки та намагалася записати репортаж про "Євробаченні". Про кумедну ситуацію журналістка розповіла сама.
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Холіган довго намагалася незворушно вимовляти свій монолог, проте у кінці ролика просто розсміялася та повернулася до доньки.
"Чотири з половиною роки жонглювання роботою і дитиною. Досі намагаюся впоратися з цим. Хтось ще стикався з подібним?", – написала у твіттері Холіган.
Хоч і невдалі дублі з Зеною не ввійшли у репортаж, Холіган вирішила опублікувати нарізку після того, як безліч молодих жінок захопилися тим, як їй вдається виховувати дітей, не жертвуючи кар'єрою.
За словами Холіган, раніше їй було значно важче брати доньку з собою на роботу. Але після початку пандемії ставлення до таких співробітників змінилося.
"Я більше не хвилююся, щоразу намагаючись заховати її. Тепер я не відчуваю, що мені потрібно вибачатися за те, що вона поруч", – додала Холіган.
Захоплюємося Ганною Холіган. Вона – справжній приклад для наслідування. Тож побажаємо їй лише успіхів у кар'єрі, а також вихованні донечки.
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