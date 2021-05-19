Повідомлення з минулого: хлопець розвеселив фото перед переїздом

Переїзд важко назвати лише позитивним, адже навіть пакування речей займає чимало часу та енергії. Але для цього хлопця старе помешкання ще й залишило послання з минулого.

На платформі Реддіт користувач з ніком dunnkw поділився епічним фото зі свого старого помешкання, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав майже 38 тисяч балів та понад 900 коментарів. А все тому, що на фото можна побачити доволі незвичайне послання.

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"День переїзду. Схоже, що я напідпитку залишив повідомлення для майбутнього себе. Я був тверезий 4,5 роки. Цей хлопець був придурком", – відзначив автор. І посперечатись з ним складно, адже стіна, яку приховував холодильник, виявилась не пофарбованою. І красномовний напис "Я не замалював тут, тому іди до біса" пояснює, чому не варто робити ремонт з плящиною.

Автор також пояснив, що й не дізнався б про такий "привіт" з минулого, якби нові покупці не сказали, що їм не потрібен холодильник. На щастя, пральну машину та сушарку не довелось забирати, адже хто зна, який напис ховається за ними.

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