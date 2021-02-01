Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)

Канадський журналіст місяцями використовував шампунь, який не створений для людей, зате тепер він зірка соцмереж. Щоправда, люди не можуть втриматись від жартів про шерсть.

Редактор та автор подкасту Quillette, а також колумніст National Post Джонатан Кей доволі відомий у соцмережах, але тепер його фан-клуб точно поповниться ще кількома сотнями шанувальників. А все через історію про "дивний" шампунь, якою він нещодавно поділився на своєму профілі в Twitter.

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"Виявляється, що останні кілька місяців я використовував для волосся собачий шампунь (я дізнався про це лише тоді, коли він закінчився і довелось купити новий). Частково це моя вина, але від того факту, що у бренду Armand Hammer слово "тварини" написано на етикетці крихітним шрифтом, не легше. Вочевидь, це поширене явище", – розповів Кей.

Звісно ж, він не міг не опублікувати і фото шампуню, за допомогою якого доглядав за шевелюрою. На щастя, шерсть у нього не з'явилась, але й без жартів про неуважність від користувачів не обійшлось. А все через фото собаки на флаконі.

so it turns out I've been using dog shampoo on my hair for the last few months. (I only discovered it when I ran out and needed to get more.) this is partly my own fault but it doesnt help that @ArmandHammer has the word "pets" in like 4-pt typeface. I'm guessing this is common pic.twitter.com/SHEaDrEW7J — Jonathan Kay (@jonkay) January 31, 2021

З іншого боку, журналіст на собі перевірив, що "заспокійливий та зволожувальний" шампунь з вівсяними пластівцями для тварин" не шкодить і здоров'ю людей.

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