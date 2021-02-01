Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Коронавірус

Журналіст сплутав шампунь і став зіркою мережі (фото)

  • 0
Журналіст сплутав шампунь із собачим - фото 1
Журналіст сплутав шампунь із собачим / @TheBeaverton

Канадський журналіст місяцями використовував шампунь, який не створений для людей, зате тепер він зірка соцмереж. Щоправда, люди не можуть втриматись від жартів про шерсть.

Редактор та автор подкасту Quillette, а також колумніст National Post Джонатан Кей доволі відомий у соцмережах, але тепер його фан-клуб точно поповниться ще кількома сотнями шанувальників. А все через історію про "дивний" шампунь, якою він нещодавно поділився на своєму профілі в Twitter.

І ще: Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)

"Виявляється, що останні кілька місяців я використовував для волосся собачий шампунь (я дізнався про це лише тоді, коли він закінчився і довелось купити новий). Частково це моя вина, але від того факту, що у бренду Armand Hammer слово "тварини" написано на етикетці крихітним шрифтом, не легше. Вочевидь, це поширене явище", – розповів Кей.

Звісно ж, він не міг не опублікувати і фото шампуню, за допомогою якого доглядав за шевелюрою. На щастя, шерсть у нього не з'явилась, але й без жартів про неуважність від користувачів не обійшлось. А все через фото собаки на флаконі.

З іншого боку, журналіст на собі перевірив, що "заспокійливий та зволожувальний" шампунь з вівсяними пластівцями для тварин" не шкодить і здоров'ю людей.

Читайте також: Борода у формі хвоста мавпи стала новим модним трендом: фото

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9536
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 331
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2791699
Загрузка...
Новини