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Журналіста під час прямого ефіру атакувала свиня: епічне відео

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Журналіста під час прямого ефіру атакувала свиня: епічне відео - фото 1

Курйозний випадок стався в ефірі програми "Доброго ранку, Греція" на грецькому телеканалі ANT1. Під час включення репортер був змушений тікати від великої свині, яка напала на нього. У цей час його колеги в студії дружно сміялися. Дивіться на відео, як все було.

Так, як видно з кумедного відео, ведучі шоу намагалися почати пряме включення з містечка Кінета в Аттиці, де масштабні повені призвели до великого збитку, але репортер Лазос Мантікос не з'явився в ефірі. Через кілька секунд він все ж увірвався в ефір – журналіст тікав від великої свині, яка, мабуть, втекла з сусідньої ферми і атакувала його просто під час включення.

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Лазос Мантікос зробив спробу стояти на місці і розповісти про затоплення містечка, і він зробив кілька мужніх спроб почати ефір, але кінець кінцем це виявилося неможливим. Свиня постійно переслідувала нещасного репортера, і навіть кусала його.

Ведучі популярного шоу якийсь час намагалися залишатися серйозними, оскільки говорили про велику шкоду, завдану негодою. Але під кінець не втрималися, і дружно сміялися, дивлячись на колегу.

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Джерело: youtube
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