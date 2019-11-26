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У США лабрадор годину самостійно катався на авто: курйозне відео
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У місті Сент-Луїс, яке розташоване в американському штаті Флорида, співробітники поліції зупинили лабрадора на ім'я Макс, який протягом години самостійно крутився на машині заднім ходом. Дивіться курйозне відео, як все було.
Відомо, що господар пса помилково заїхав в незнайомий район і вийшов з машини, щоб дізнатися дорогу. Виходячи, він випадково зачинив двері авто. У цей час пес зачепив важіль передач, і машина поїхала.
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"Машина їздила по колу близько години, поки не прибули пожежники і поліція. Вони змогли відкрити двері за допомогою кодового замка на водійських дверях. За підсумками дорожньо-транспортної пригоди постраждала одна поштова скринька біля дороги і трохи подряпалася машина. Макс, як і його господар, – в порядку", – зазначили правоохоронці.
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