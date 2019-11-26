Незвичайна сумка співачки Lizzo викликала ажіотаж в мережі: фотофакт

Американська співачка Lizzo з'явилася на церемонії вручення премії American Music Awards з крихітною сумкою, яка затьмарила свою володарку і стала приводом для мемів і активних обговорень у мережі.

Так, Lizzo вийшла у світ в короткій сукні ніжно-помаранчевого кольору з пишними воланами. Образ зірка доповнила босоніжками з тонкими ремінцями, великими сережками і манікюром зі стразами. Однак предметом обговорень в соціальних мережах став не її наряд, а крихітна біла сумочка від Valentino.

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Незвичайний аксесуар так сподобався шанувальникам Lizzo, що розійшовся на меми. Сумочка навіть "завела" собі окремий акаунт у Twitter.

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