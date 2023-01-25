Жнива по-українськи – аграрії Полтавщини намолотили понад 5 мільйонів тонн зерна

Станом на 19 січня 2023 року збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 11 млн га (95%) при врожайності 47,3 ц/га. Зерна намолочено 51,9 млн тонн.

Про це повідомив Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради.

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Аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини, Вінниччини та Тернопільщини вже завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 70,8 ц/га.

Отже, список виконаної роботи:

пшениці обмолочено 4,979 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;

гороху обмолочено 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 3,7 млн га (87%), при врожайності 66,1 ц/га намолочено 24,4 млн тонн;

гречки обмолочено 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;

проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, практично завершено збирання соняшника на площі 4,8 млн га, (99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;

сої проведено на площі 1,5 млн га, (100%) намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га (минулого року на відповідну дату було обмолочено 1,3 млн га (100%) при врожайності 26,8 ц/га, намолочено 3,4 млн тонн);

ріпаку проведено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га (минулого року на відповідну дату було обмолочено 1 млн 14 тис. га (100%) при врожайності 28,6 ц/га, намолочено 2,9 млн тонн);

цукрових буряків викопано на площі 180,5 тис. га, (100%) накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501,5 ц/га (минулого року на відповідну дату було викопано 226 тис. га (100%) при врожайності 470 ц/га, накопано 10,6 млн тонн).



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