Життя у великому місті в ефектних знімках Дерріка Ліна

Талановитий фотограф створює власний міні-світ, через який показує проблеми життя людей у мегаполісах.

Знайомтесь, Деррік Лін (Derrick Lin) – хлопець, який створив невеличкий світ з фігурками, який демонструє все, що хвилює людей. Як відзначає він, більшість з нас живуть або працюють у містах. Поряд з усіма вигодами та можливостями тут є і стрес та ті речі, від яких доводиться відмовлятись задля мрій та амбіцій.

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"Цього разу я звернув увагу на ті почуття, які всі ми розділяємо у міському житті: маленька орендована квартира за шалені гроші з обмеженим робочим простором. Я використовую звичайні предмети, які знаходжу в офісі, та зосереджують на перетворення негативних думок у надихаючі повідомлення", – ділиться Деррік.

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

Проблеми мегаполісів через міні-світ Дерріка Ліна / Derrick Lin

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