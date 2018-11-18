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Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври

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Пародія талановитого художника - фото 1
Пародія талановитого художника / Instagram

Дизайнер та ілюстратор з Кіпру Хаятінін Еврені за допомогою фотошопу створює дуже незвичайні роботи, поєднуючи воєдино класичні картини і сучасні фотографії.

Свої роботи художник викладає на загальний огляд на своєму Instagram. Він бере ситуації з реального життя і переносить їх у всесвітньо відомі шедеври.

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"Я надихаюся людьми, яких зустрічаю у повсякденному житті. А потім змішую свої враження з класикою образотворчого мистецтва, і тут починаються веселощі", – пояснив творець.

Пропонуємо вам подивитися на деякі з його робіт, які вас точно здивують:

Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289565
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289566
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289567
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289568
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289569
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289570
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289571
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289572
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289574
Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври - фото 289573

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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