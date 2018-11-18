Художник веселить мережу пародіями на світові шедеври

Дизайнер та ілюстратор з Кіпру Хаятінін Еврені за допомогою фотошопу створює дуже незвичайні роботи, поєднуючи воєдино класичні картини і сучасні фотографії.

Свої роботи художник викладає на загальний огляд на своєму Instagram. Він бере ситуації з реального життя і переносить їх у всесвітньо відомі шедеври.

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"Я надихаюся людьми, яких зустрічаю у повсякденному житті. А потім змішую свої враження з класикою образотворчого мистецтва, і тут починаються веселощі", – пояснив творець.

Пропонуємо вам подивитися на деякі з його робіт, які вас точно здивують:

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