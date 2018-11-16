Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Роботи цього кондитера просто вражають!

Лорен Ко займається випічкою трохи більше року, але цього не скажеш, дивлячись на витвори кулінарного мистецтва, які виходять з її духовки.

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Її спеціальність – пироги з геометричними візерунками, прямими лініями і контрастними кольорами. Лорен використовує різні аромати, кольори і текстури, які ніколи не очікуєш побачити в пирозі.

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Знайомтесь, а це Леслі Віджил – не лише кондитер, а й художниця з Каліфорнії. Дівчина уміло пече торти і ще уміліше їх прикрашає, перетворюючи у міні-садочки, букети та справжні витвори мистецтва, які справді шкода з'їсти.

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