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Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

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Шкода їсти... - фото 1
Шкода їсти... / picgrace

Роботи цього кондитера просто вражають!

Лорен Ко займається випічкою трохи більше року, але цього не скажеш, дивлячись на витвори кулінарного мистецтва, які виходять з її духовки.

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Її спеціальність – пироги з геометричними візерунками, прямими лініями і контрастними кольорами. Лорен використовує різні аромати, кольори і текстури, які ніколи не очікуєш побачити в пирозі.

Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289197
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289198
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289195
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289194
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289193
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289192
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289190
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289189
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289188
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289187
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289186
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами - фото 289185
Кондитер підкорив Instagram своїми виробами

Знайомтесь, а це Леслі Віджил – не лише кондитер, а й художниця з Каліфорнії. Дівчина уміло пече торти і ще уміліше їх прикрашає, перетворюючи у міні-садочки, букети та справжні витвори мистецтва, які справді шкода з'їсти.

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Джерело: picgrace
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