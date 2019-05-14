Житло для безхатченків друкуватимуть на 3D-принтері

Влітку 2019 роду в країнах Латинської Америки планують побудувати комплекс соціального житла. Він буде відрізняється тим, що будинки надрукують на 3D-принтері.

Проект має на меті забезпечити житлом бездомних, щоб убезпечити їх як від фізичної, так і від екологічної небезпеки. Технологію 3D-друку для цього проекту вирішили застосувати, щоб направити інновації на користь соціально незахищених верств населення, які зазвичай в останню чергу відчувають їх позитивний вплив.

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Для цього проекту бюро Fuseproject співпрацює з неурядовою організацією New Story, яка виступає за скорочення глобальної безпритульності, і забудовником ICON.

Приклад житла, надрукованого на 3D-принтері

"Ми переконані, що дизайнери, будівельники і технологічні інноватори можуть збільшити масштаби проектування житла, яке поліпшило б життя бідного населення в усьому світі", – аргументує бюро.

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