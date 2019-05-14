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Житло для безхатченків друкуватимуть на 3D-принтері

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Технологію 3D-друку у всій красі - фото 1
Технологію 3D-друку у всій красі / CNN.com

Влітку 2019 роду в країнах Латинської Америки планують побудувати комплекс соціального житла. Він буде відрізняється тим, що будинки надрукують на 3D-принтері.

Проект має на меті забезпечити житлом бездомних, щоб убезпечити їх як від фізичної, так і від екологічної небезпеки. Технологію 3D-друку для цього проекту вирішили застосувати, щоб направити інновації на користь соціально незахищених верств населення, які зазвичай в останню чергу відчувають їх позитивний вплив.

І ще: Український стартап з виробництва 3D-пазлів зібрав майже 500 тисяч доларів

Для цього проекту бюро Fuseproject співпрацює з неурядовою організацією New Story, яка виступає за скорочення глобальної безпритульності, і забудовником ICON.

Приклад житла, надрукованого на 3D-принтері - фото 327449
Приклад житла, надрукованого на 3D-принтері

"Ми переконані, що дизайнери, будівельники і технологічні інноватори можуть збільшити масштаби проектування житла, яке поліпшило б життя бідного населення в усьому світі", – аргументує бюро.

Читайте також: Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат

Джерело: indiatimes
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