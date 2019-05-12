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Український стартап з виробництва 3D-пазлів зібрав майже 500 тисяч доларів

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Український стартап з виробництва 3D-пазлів зібрав майже 500 тисяч доларів - фото 1

Український стартап зібрав 430 тисяч доларів на Kickstarter для виробництва металевих 3D-пазлів. Повний набір обійдеться покупцеві саме в цю кругленьку суму, але кожну модель можна також придбати окремо.

Український проект Time 4 Machine, який виробляє металеві 3D-пазли в стилі стімпанк, спочатку мав на меті зібрати 15 тисяч доларів. Автори проекту представили потяг, літак, автомобілі, танк, трактор, кардхолдер і годинник. Моделі можуть рухатися: годинниковий механізм заводиться, як будильник, автомобіль приводиться в дію пружиною, а літак запускається за допомогою пропелера.

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У набір входять пластини з металевими деталями. Вони виготовлені методом хімічного травлення, тому їх краї згладжені та безпечні. Всі деталі можна легко зігнути руками. У спеціальних відсіках є шестерні з товстого металу і блок з пружиною. Моделі збираються за допомогою невеликих плоскогубців. Також додається детальна інструкція декількома мовами та відеоінструкція.

Творець проекту Time 4 Machine – Денис Охрименко, який до цього керував проектом Ugears, який провадить дерев'яні конструктори. Попередню краудфандингову кампанію Time 4 Machine запустив у 2017 році: тоді були представлені тільки чотири моделі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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