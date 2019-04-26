Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат

Нідерландська компанія Concr3de пропонує відновити деякі частини собору Нотр-Дам за допомогою 3D-друку. Використовуючи технології тривимірного сканування вони вже надрукували одну гаргулью, яка сиділа на даху.

Матеріал, який використовувався для друку, – вапно та попіл, знайдений після пожежі у Нотр-Дамі.

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В інтерв'ю архітектор Ерік Гебоерс розповів, що вони придумали спосіб, який допоможе прискорити реконструкцію собору та відбудувати його не просто точною копією, а продемонструвати всю багаторівневу історію споруди, поєднуючи оригінальні матеріали та новітні технології. На його думку, точна копія собору після реконструкції буде виглядати так, ніби ніякої пожежі не було!

Попри те, що те ж вапно, яке використовувалося під час будівництва собору, сильно постраждало під час пожежі, архітектори запевняють, що для 3D-друку це не проблема. Як каже Гебоерс, якщо відновлювати собор з допомогою нових технологій, то можна буде вкластися у 5 років, як і обіцяв президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що пожежа Собору Паризької Богоматері сталася ввечері 15 квітня. Вогонь знищив дах споруди, але основну конструкцію таки вдалось зберегти.

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