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Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат

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Нотр-Дам можуть відбудувати за допомогою 3D-принтерів - фото 1
Нотр-Дам можуть відбудувати за допомогою 3D-принтерів

Нідерландська компанія Concr3de пропонує відновити деякі частини собору Нотр-Дам за допомогою 3D-друку. Використовуючи технології тривимірного сканування вони вже надрукували одну гаргулью, яка сиділа на даху.

Матеріал, який використовувався для друку, – вапно та попіл, знайдений після пожежі у Нотр-Дамі.

І ще: Стало відомо, у скільки обійдеться відновлення собору Паризької Богоматері

В інтерв'ю архітектор Ерік Гебоерс розповів, що вони придумали спосіб, який допоможе прискорити реконструкцію собору та відбудувати його не просто точною копією, а продемонструвати всю багаторівневу історію споруди, поєднуючи оригінальні матеріали та новітні технології. На його думку, точна копія собору після реконструкції буде виглядати так, ніби ніякої пожежі не було!

Попри те, що те ж вапно, яке використовувалося під час будівництва собору, сильно постраждало під час пожежі, архітектори запевняють, що для 3D-друку це не проблема. Як каже Гебоерс, якщо відновлювати собор з допомогою нових технологій, то можна буде вкластися у 5 років, як і обіцяв президент Франції Еммануель Макрон.

Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат - фото 324242

Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат - фото 324243

Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат - фото 324244

Нагадаємо, що пожежа Собору Паризької Богоматері сталася ввечері 15 квітня. Вогонь знищив дах споруди, але основну конструкцію таки вдалось зберегти.

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Джерело: Dezeen
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