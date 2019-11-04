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Жироспалюючі напої, які дійсно працюють

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Корисні напої / hashlavash

Якщо ви хочете стати стрункішими, важливо стежити не тільки за тим, що ви їсте, але і за тим, що ви п'єте.

Імбирний чай. Поєднання імбиру і чайного листа полегшує вихід жирових відкладень з насиджених місць. Такий чай тонізує і тим самим прискорює спалювання жиру в м'язових клітинах.

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Свіжовичавлений сік лимона. Його рекомендують розвести водою і додати мед. У такому вигляді це справжнє джерело антиоксидантів. Вони борються з небезпечними вільними радикалами і провокують організм отримувати енергію з жирових запасів. Врахуйте, що напій виходить доволі калорійним.

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Лимонний сік

Овочеві соки. Вони мають мінімум калорій в порівнянні з фруктовими і при цьому містять більше вітамінів, мінералів і флавоноїдів. Вони прискорюють обмін речовин, виводять зайву рідину. Особливо гарні соки з селери, огірка, помідора, гарбуза, моркви.

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Сік моркви

Молоко. Особлива структура його білка дає тривале відчуття насичення і знижує тягу до солодкого. А молочний жир стимулює переробку інших жирів, тобто допомагає спалити те, що вже накопичено.

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Джерело: hashlavash
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