Жіночого чи чоловічого: науковці розповіли, якого роду слово COVID-19

З моменту початку пандемії COVID-19 французький уряд, а також авторитетний Інститут Пастера вживали абревіатуру в чоловічому роді. Але це виявилося помилкою.

Французькі академіки, які дбають про чистоту мови, після тривалих дебатів визначилися з родом COVID-19. На їхню думку, він жіночий.

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"Французька академія, яка захищає правильне використання французької мови, рекомендує вживати слово COVID-19 у жіночому, а не в чоловічому роді, тоді як в більшості випадків цей термін у Франції з моменту його появи пов'язують з чоловічим родом", – йдеться в повідомленні академії.

Експерти переконані, що COVID-19 жіночого роду

Академіки також нагадали правило граматики: для абревіатури визначальним є рід головного слова. COVID – абревіатура іноземного походження (англійського). Вона позначає лінгвістичний термін, який перекладається як "коронавірусна хвороба", а отже, має жіночий рід.

Як аргументи академіки також звертають увагу на вживання цього слова в франкомовному Квебеку. Там слово COVID вживається в жіночому роді.

Нагадаємо, що учені показали на відео, як одна людина протягом пів години заражає інфекцією до 10 осіб. При цьому всі учасники експерименту не контактували один з одним близько – вони накривали обідній стіл і спілкувалися за трапезою. Тож дивіться, як COVID-19 може передаватися через немиті руки.

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