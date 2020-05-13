Як одна людина заражає коронавірусом десятьох на відстані: наочне відео

Учені показали на відео, як одна людина протягом пів години заражає інфекцією до 10 осіб. При цьому всі учасники експерименту не контактували один з одним близько – вони накривали обідній стіл і спілкувалися за трапезою. Тож дивіться, як COVID-19 може передаватися через немиті руки.

Ролик, створений японським каналом NHK з'явився у Twitter і швидко став вірусним. Журналісти разом з експертами з інфекційних захворювань з Медичного факультету Університету Св. Маріанни в Кавасакі провели наочний експеримент, який показав, як важливо мити руки, "правильно" чхати і кашляти.

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Так, на руки "нульового пацієнта" нанесли флуоресцентну фарбу, яка повинна була зімітувати виділення при кашлі. Потім всі учасники експерименту підходили до "шведського столу", брали їжу, накривали собі стіл і обідали. Через 30 хвилин у приміщенні увімкнули флуоресцентні лампи, які показали, що фарба всюди – не лише на їжі та тарілках. Фарба поширилася на руки кожного учасника, а троє виявилися з фарбою на обличчі.

Команда вчених виявила, що в поширенні найбільше винні щипці, кришки посуду і ручка контейнера з напоєм. Ця проста демонстрація показує, наскільки легко віруси можуть поширюватися через контактні і забруднені поверхні.\

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

pic.twitter.com/1Ieb9ffehp — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 8, 2020

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