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Як одна людина заражає коронавірусом десятьох на відстані: наочне відео

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Як одна людина заражає коронавірусом десятьох на відстані: наочне відео - фото 1

Учені показали на відео, як одна людина протягом пів години заражає інфекцією до 10 осіб. При цьому всі учасники експерименту не контактували один з одним близько – вони накривали обідній стіл і спілкувалися за трапезою. Тож дивіться, як COVID-19 може передаватися через немиті руки.

Ролик, створений японським каналом NHK з'явився у Twitter і швидко став вірусним. Журналісти разом з експертами з інфекційних захворювань з Медичного факультету Університету Св. Маріанни в Кавасакі провели наочний експеримент, який показав, як важливо мити руки, "правильно" чхати і кашляти.

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Так, на руки "нульового пацієнта" нанесли флуоресцентну фарбу, яка повинна була зімітувати виділення при кашлі. Потім всі учасники експерименту підходили до "шведського столу", брали їжу, накривали собі стіл і обідали. Через 30 хвилин у приміщенні увімкнули флуоресцентні лампи, які показали, що фарба всюди – не лише на їжі та тарілках. Фарба поширилася на руки кожного учасника, а троє виявилися з фарбою на обличчі.

Команда вчених виявила, що в поширенні найбільше винні щипці, кришки посуду і ручка контейнера з напоєм. Ця проста демонстрація показує, наскільки легко віруси можуть поширюватися через контактні і забруднені поверхні.\

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Джерело: sciencealert
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