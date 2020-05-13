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Коронавірус Карантин

Коли будуть наступні етапи послаблення карантину в Україні: МОЗ назвав дати

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Карантин в Україні послабили, але не скасували - фото 1
Карантин в Україні послабили, але не скасували / pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав прогнозовані дати наступних етапів послаблення карантину в Україні. Дізнайтесь, коли і за яких умов чекати зняття обмежень

Як розповів на брифінгу Максим Степанов, у МОЗ є конкретні показники, які будуть впливати на пом'якшення карантину. Їх оприлюднять уже цього тижня, але очевидно, що зняття обмежень можливе за умови, що кількість хворих на коронавірус в Україні не буде збільшуватися.

До теми: Що відкрили в Києві на першому етапі пом'якшення карантину

"У МОЗ є чіткий алгоритм щодо повного зняття карантинних обмежень та прогнозовані дати: 22 травня, потім 1 червня, 11 червня тощо. Карантин буде припинено, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація", – пояснив Степанов.

Ось попередній план виходу України з карантину:

Коли будуть наступні етапи послаблення карантину в Україні: МОЗ назвав дати - фото 403770

Нагадаємо, що перший етап послаблення обмежень запустили 11 травня, однак у цілому карантин продовжений до 22 травня, та і ця дата не фінальна. Імовірно, саме з цього числа Україна перейде на другий етап пом'якшення карантину.

До слова, з 22 травня очікують й початок відновлення роботи пасажирського транспорту:

Коли будуть наступні етапи послаблення карантину в Україні: МОЗ назвав дати - фото 403769

Читайте також: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 13 травня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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