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Жіночі звички, які беззаперечно зачаровують чоловіків

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Стосунки

Існують такі жіночі особливості, які з боку здаються вкрай дивними і незвичайними, але саме тому чоловіки просто божеволіють від них!

Незвичайні звички
Наприклад, чоловіки просто з розуму сходять, коли кохана дівчина прикушує собі губу, сама не помічаючи цього, накручує на палець пасмо волосся, тримає зубами олівець, глибоко задумавшись про щось. Все це виглядає надзвичайно мило і привертає увагу, просто не залишаючи чоловікові шансів переключити свій погляд.

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Надмірна сором'язливість
Чоловіки вважають надзвичайно привабливим, коли жінка надто сором'язлива. Рум'янець, опущені очі, тихий голос і напівприкриті вії. Це просто верх фантазій, про що вони мріють, плекають і жадають зустріти в реальному житті.

Занадто сильні обійми
Ви любите обіймати так сильно, що готові мало не задушити свого чоловіка? Час від часу це знайоме кожній жінці, і хоча кавалери роблять вигляд, що їм це не подобається, насправді вони просто мліють в моменти, коли ви так робите.

Жіночі звички, які беззаперечно зачаровують чоловіків - фото 443154

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Джерело: otvetnavse
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