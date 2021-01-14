Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними

У мережі є чимало порад про те, як зачарувати дівчину, але саме книга з магії та чарів привернула до себе увагу користувачів. Хоч деякі лайфхаки і точно не підійдуть, але один викликає захват!

Користувачка Twitter з ніком Dr. Holly Walters поділилась на своєму профілі фото з магічної книги, яке доволі швидко стало популярним. Допис зібрав понад 16 тисяч лайків та більше як тисячу ретвітів. Річ у тому, що на сторінці можна знайти нестандартні методи, як підкорити дівоче серце.

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Книга пропонує кілька варіантів, приміром, взяти туфлі дівчини, наповнити її рутою та підвісити над ліжком, або волосину майбутньої коханої закрутити навколо шпильки та викинути у річку. Хоч ефективність таких лайфхаків сумнівна, але знайшовся один, який погодили дівчата.

Книжка рекомендує просто дати шматок сиру красуні, яка сподобалась. Крім того, що це доволі просто виконати, така ідея припала до душі багатьом користувачкам. Тож не лише шлях до серця чоловіка лежить через їжу!

Well, I mean... pic.twitter.com/oadoN1liLC — Dr. Holly Walters (a.k.a Left Field Notes) (@Manigarm) January 12, 2021

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