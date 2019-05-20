Жіночі недоліки, які в очах чоловіків виявилися перевагами

Існують такі жіночі недоліки, які чоловікам не здаються чимось негарним, а навіть навпаки, подобаються їм.

Широкі стегна. Як часто жінки мучаться зі своїми об'ємними стегнами. Дівчата шукають спеціальні вправи, виснажують себе дієтами. А чоловіки дивуються "Ну навіщо таку красу ховати?".

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Поки дівчина намагається заховати свої широкі стегна, чоловіки з захопленням дивиться на її красиві жіночні форми. Це худі потрібно візуально збільшувати, а не повні приховувати, – вважають більшість хлопців.

Невеликі груди. Майже всі жінки твердо впевнені: чоловікам подобається тільки великий бюст. Причому чим більше, тим краще. Однак, ні. Є чоловіки, яким в принципі подобаються невеликі акуратні груди. А всім іншим просто подобаються жіночі форми. Великі, не дуже, маленькі – головне, щоб гармонійно виглядало на фігурі.

Маленькі груди як гідність

М'який животик. Жінки мріють про плоский живіт. Вони дбають про свій раціон, не їдять калорійну їжу і качають прес. А от чоловікам таке не подобається. Кубики жіночого преса абсолютно всі чоловіки назвали нежіночими, а занадто худий живіт антисексуальним.

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