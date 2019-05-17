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Дрібниці, на які звертає увагу кожен чоловік
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Груди, сідниці і миловидність? Це далеко не все, що оцінюють чоловіки! Ось список рис, які роблять жінку насправді привабливою.
Індивідуальність. Навіть найсексуальніший двійник Анджеліни Джолі не буде мати великого успіху в стосунках, якщо її особистість порожня, а характер жорстокий.
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Нігті. Кілька разів на місяць жінки витрачають час на свій манікюр, мета якого справити враження на себе і на інших жінок. Але чоловіки також звертають пильну увагу на те, як ви доглядаєте за своїми нігтями.
Фінанси. У той час, як одна частина чоловіків повністю згодна з тим, що саме представники сильної статі повинні забезпечувати жінок, інша частина має відчувати впевненість, що ви з ними не тільки через гроші.
Почуття стилю. Для частини чоловіків те, як ви одягаєтеся, може бути визначальним фактором того, чи захочуть вони з вами почати розмову.
Запах. Багато чоловіків божеволіють від запаху жінки, незалежно від того чи це духи, чи природний запах. Недарма ж запахи пробуджують спогади.
Відкритість. Чоловіки помічають в жінках ворожість стосовно них. Якщо ви відкриті для нових знайомств, то відбою від протилежної статі у вас не буде!
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