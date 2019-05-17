Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Три фатальні помилки у ліжку: не наплужи!

  • 37
Як і в стосунках, в ліжку не можна поводитися сором'язливо - фото 1
Як і в стосунках, в ліжку не можна поводитися сором'язливо / dpchas

Чоловіки мріють освоїти усі сексуальні техніки, а жінки хочуть мати досконале тіло... однак, проблеми в ліжку зазвичай виникають з інших причин.

Секс – не лише фізичний процес. Він є частиною цілого спектра відносин: дружби, любові, взаєморозуміння, інтересу тощо. Тож, чого не варто робити у ліжку?

І ще: Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених

Ніяких розмов! У ліжку тільки ви, ніяких розмов про минуле або завтрашній день. Слухайте партнера почуттями, диханням, важливий тільки цей момент, поринете в нього з головою. Порив пристрасті так легко загасити буденними речами, а тим більше недоречними розмовами.

Помилки у сексі - фото 328245
Помилки у сексі

Не поспішай! Не поспішайте опановувати тілом, не забувайте про прелюдії і ласки. Шукайте ерогенні зони: це урізноманітнює секс. Спробуйте попестити шию, стегна, живіт. Прислухайтеся до дихання коханої людини, і ви зрозумієте, як принести їй задоволення.

Ніякого сорому! Як і в стосунках, в ліжку не можна поводитися сором'язливо. Не прикривайте тіло, це кохана людина, і кому, як не їй показувати себе? Як відомо, чоловіки, та й жінки теж, люблять очима, тож відкрийтеся, і він/вона буде "поїдати" вас пристрасним поглядом. Будьте розкутими, не соромтеся.

Читайте також: Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ

Джерело: webmd
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 284
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 628
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1472033
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради