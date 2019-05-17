Три фатальні помилки у ліжку: не наплужи!

Як і в стосунках, в ліжку не можна поводитися сором'язливо / dpchas

Чоловіки мріють освоїти усі сексуальні техніки, а жінки хочуть мати досконале тіло... однак, проблеми в ліжку зазвичай виникають з інших причин.

Секс – не лише фізичний процес. Він є частиною цілого спектра відносин: дружби, любові, взаєморозуміння, інтересу тощо. Тож, чого не варто робити у ліжку?

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Ніяких розмов! У ліжку тільки ви, ніяких розмов про минуле або завтрашній день. Слухайте партнера почуттями, диханням, важливий тільки цей момент, поринете в нього з головою. Порив пристрасті так легко загасити буденними речами, а тим більше недоречними розмовами.

Помилки у сексі

Не поспішай! Не поспішайте опановувати тілом, не забувайте про прелюдії і ласки. Шукайте ерогенні зони: це урізноманітнює секс. Спробуйте попестити шию, стегна, живіт. Прислухайтеся до дихання коханої людини, і ви зрозумієте, як принести їй задоволення.

Ніякого сорому! Як і в стосунках, в ліжку не можна поводитися сором'язливо. Не прикривайте тіло, це кохана людина, і кому, як не їй показувати себе? Як відомо, чоловіки, та й жінки теж, люблять очима, тож відкрийтеся, і він/вона буде "поїдати" вас пристрасним поглядом. Будьте розкутими, не соромтеся.

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