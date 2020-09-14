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Жіночі натяки, яки сигналізують про її пристрасть до чоловіка

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Побачення - фото 1
Побачення / pexels

Коли ти тільки знайомишся з дівчиною, то нічого не знаєш ні про неї, ні про її характер, ні про темперамент. На допомогу тобі може прийти техніка розпізнавання прихованих жіночих сигналів.

Усміхається тобі

Жіноча усмішка (не плутати із зубоскальством на твої дурні жарти) – перший її крок до зближення. Якщо усміхається тобі – значить ти їй не противний. А це вже важливий крок до успіху.

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Уважно дивиться на твої губи

Уважно роздивляючись твої губи, жінка приміряється до них, уявляючи, як буде проходити ваш перший поцілунок. Найчастіше така увага до нижньої частини твого обличчя свідчить саме про це. Ну або може ти не можеш нормально говорити і вона намагається зрозуміти тебе.

Співає тобі дифірамби

Як ти сам розумієш, будь-який комплімент, сказаний дамі – це порожній звук. Будь-який комплімент, сказаний жінкою – серйозний натяк на прекрасне до тебе ставлення. Настільки прекрасне, що, скоріш за все, вона не проти зробити його ще кращим.

Жіночі натяки, яки сигналізують про її пристрасть до чоловіка - фото 425447

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Джерело: psyfactor
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