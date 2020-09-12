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Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
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Дуже простий тест у картинці дозволить зрозуміти, якими ви бачите свої теперішні чи майбутні стосунки. Достатньо лише обрати зображення пари, яка найбільше подобається.
Кожен по-різному уявляє собі ідеальні стосунки, але всі погодяться, що кохання – неймовірне почуття, яке варте всіх докладених зусиль. А цей легкий тест покаже, якими для вас є стосунки та що у них найважливіше
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Просто уважно подивіться на зображення та оберіть номер пари, яка найбільше до вподоби. Під картинкою знайдете відповідь, що ж означає ваш вибір.
Пара №1: Якщо ви обрали це зображення, то ваші стосунки справді можна назвати пристрасними. Вогонь почуттів настільки поглинає вас, що немає сенсу розповідати про нього іншим чи публікувати фото в мережі. Увага інших для вас зовсім зайва, адже ви обираєте жити у реальному світі тут і зараз.
Пара №2: Вам до вподоби демонструвати світу свої стосунки, тому ви з радістю ділитесь історіями з друзями, публікуєте щасливі фото та не соромитесь своєї половинки. Але інколи варто втримати трохи інтриги та не розповідати про всі рішення, які прийняли у парі.
Пара №3: У стосунках для вас важливо, щоб це був союз двох зрілих та дорослих людей. Вам важливий рівень довіри, а не чутки та думки інших. Тому для вас не так необхідно ділитись своїм щастям зі світом. Вам подобається будувати майбутнє та рухатись до цілей разом з партнером.
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