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10 психологічних трюків, які варто знати кожному
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Деякі люди навіть підсвідомо можуть змушувати своє оточення діяти так, як їм це буде вигідно. Розповідаємо про дуже прості психологічні прийоми, які дозволять покращити стосунки з оточенням та схиляти інших на свій бік.
Радійте зустрічі з людьми, адже це змусить їх усміхатись та справді втішатись всім наступним зустрічам з вами. Не вірите? Цей трюк постійно провертають собаки, а хто ж не радий бачити щасливого пухнастика?
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Сідайте на нарадах та важливих зустрічах, де можлива критика у ваш бік, поряд з людиною, яка й планує "атакувати" вас. Це змусить її пом'якшити свої наміри та вгамувати негативні емоції.
Звертайте увагу на колір очей під час знайомства з людьми. це створить відчуття тривалого зорового контакту та змусить викличе симпатію в людини. Звісно ж, це не має тривати надто довго, адже отримає зворотний ефект.
Зберігайте спокій у ситуаціях, коли хтось на вас гнівається або сварка у розпалі. Хоч це і може дуже бісити вашого "опонента", але згодом викличе у нього сором та збільшить шанси, що він вибачиться.
На першому побаченні хорошою ідеєю буде відвідати якесь неординарне та захопливе місце. Це точно запам'ятається потенційному партнеру і викличе приємні асоціації.
Звертайте увагу на положення ніг людини, з якою ви розмовляєте. Якщо носки її взуття направлені у ваш бік, то вона зацікавлена в розмові. Якщо ж взуттям вона вже прямує деінде, то точно хоче завершити цю зустріч.
Користуйтесь жувальною гумкою, коли у вас певна стресова подія. Цей простий спосіб дозволяє організм відчувати безпеку, адже під час трапези він не переймається через атаку. Але не забувайте, що не надто красиво активно жувати щось на зустрічі і надувати бульбашки також.
Якщо в групі людей стежити за поглядами під час сміху, то можна визначити, хто найкраще до кого ставиться.
Якщо хочете попросити когось про щось, то спершу просіть про щось значно складніше (але не потрібне вам). У таких випадках, найчастіше можна отримати відмову. Але після цього дрібніші прохання не будуть матимуть більше шансів на успіх.
Перед важливою зустріччю чи інтерв'ю варто уявляти, що у вас зі співрозмовником вже давня дружба. Це дозволить розслабитись і вам, і людині, яка буде відчувати, наскільки комфортна і спокійна атмосфера розмови.
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