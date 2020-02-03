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Жіночі аромати, які дратують чоловіків

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Парфуми - фото 1
Парфуми / myveganway

Щоб сподобатися протилежній статі, жінки використовують парфуми. Однак далеко не всі аромати можуть зачарувати чоловіка.

Які запахи дратують чоловіків?

Ваніль. Залиште нудотний, солодкий і липкий аромат тортикам і булочкам, а не своєму тілу. Не варто пахнути, як кондитерський виріб.

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Бабусині духи. Духи часів СРСР і легендарні Chanel №5, знаменита Червона Москва, Climat, Opium. Так, колись ними божеволіли. Ці густі і насичені запахи сьогодні викликають лише головний біль.

Запах перегару і тютюну. Постійний жахливий запах сигарет з рота, від рук і волосся. Чоловіки не люблять шлейф "веселого життя". Після алкоголю від вас не тільки буде погано пахнути, а й з'являться набряки і синяки під очима.

Занадто солодкі аромати. Коли ви пахнете, як коробка цукерок, чоловікові здається, ніби йому знову років 8 і він потрапив в магазин солодощів. Для нього це зовсім не милі і чарівні запахи, а скоріше асоціація з маленькими дівчатками.

Жіночі аромати, які дратують чоловіків - фото 383811

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Джерело: kleo
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