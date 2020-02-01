ТОП-3 найбільш проблемних пар Зодіаку

Взаєморозуміння у стосунках – те, що не завжди вдається всім знайти. Яким же знакам Зодіаку найскладніше це зробити?

Близнюки і Скорпіон

Ці знаки Зодіаку мають багато спільних рис: упертість, схильність до сарказму – через що в їх стосунках часто бувають проблеми. Вони не вміють поступатися один одному в суперечці і в ході сварки із задоволенням наговорять один одному різних поганих слів. А потім ніхто з них не наважиться першим попросити вибачення. І так кожен раз.

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Телець і Близнюки

Якщо у попередній парі проблеми виникають через схожість характерів, то в парі Тельця з Близнюком все навпаки, вони занадто різні. Тельцям потрібна стабільність, а Близнюкам постійний рух вперед. Вони категорично не збігаються за швидкостями. Телець не може наздогнати Близнюка, як би не старався.

Рак і Водолій

Хоч ці двоє і добре розуміють один одного, але стосунками вони не задоволені. Рак вважає, що Водолій надто емоційно відсторонений, а той, навпаки, напружується через надмірну вимогливість Раку. Поступово їх союз починає розвалюватися: обидві сторони сильно втомлюються один від одного, особливо Водолій.

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