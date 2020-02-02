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Весілля 2020: чи правда у високосний рік не можна одружуватися?

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Весілля - фото 1
Весілля / tatler

Настав новий 2020 рік, і багато пар починають плануватися весілля. Але, існує повір'я, що не можна одружуватися у високосний рік. Чи так це насправді?

Чим високосний рік відрізняється від звичайного? В цілому, нічим рік високосний від звичайного не відрізняється, він просто на 1 день довший. Таким чином, ви розумієте, що зайвий день – це математика, в ньому немає нічого містичного.

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Звідки взялося повір'я, що одружуватися у високосний рік не можна? Наші предки з побоюванням ставилися до високосного року взагалі, не тільки з точки зору шлюбу. Вважалася, оскільки є зайвий день, значить добра не чекай, не дарма ж він зайвий. У слов'ян високосний рік називали "роком Кощія-Чернобога" або "роком Касьяна", злі духи відкладали відбиток на весь рік.

Весілля 2020: чи правда у високосний рік не можна одружуватися? - фото 383687

Крім того, на Русі високосний рік вважався "роком нареченої". В цей час до дівчат не засилали сватів, зате наречена сама могла вибрати собі нареченого. Причому, відмовити дівчині було не можна. Шлюб, в якому наречений не хотів одружуватися могли вважати нещасливим, звідси і повір'я. З іншого боку, відразу за високосним слідували "рік вдови" і "рік вдівця", тобто, якщо вірити у всі прикмети, то одружуватися можна тільки раз в 1 рік з 4-х. Чекати 3 роки до весілля захоче не кожен...

Статистика свідчить, що шлюби, укладені у високосний рік, розпадаються так само часто, як і в будь-які інші. Зате завжди можна звалити невдалі стосунки на нещасливий рік :)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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