Жінки не закохуються з першого погляду: несподівана заява науковців

Жінці потрібно вивчити чоловіка, щоб потім уже закохатися

Кохання з першого погляду серед жінок не існує. Так вважають науковці з Британії. Вони у рамках дослідження довели: має пройти до шести зустрічей, поки представниця прекрасної половини людства зрозуміє, що закохалася в чоловіка.

Жінки мають мудрість, яка, зі слів вчених, не дає їм закохатися відразу.

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Дослідження доводить, що більшості жінок потрібна повна картина чоловіка, щоб зрозуміти свої почуття стосовно нього. Проаналізували вчені те, як середньостатистична жінка оцінює потенційного обранця.

Спочатку погляд падає на риси обличчя й очі, зачіску. Потім – на руки, часом на безіменному пальці можна побачити кільце. Тоді, швидше за все, про серйозні стосунки з цією людиною краще забути. Наступний важливий параметр – взуття. Більшість жінок віддають перевагу охайним чоловікам, розповідають дослідники.

Для жінки кохання з першого погляду просто не існує

Якщо чоловік може без сумнівів закохатися у жінку з першого погляду, то зворотний зв'язок може статися з великою затримкою. Саме тому вчені рекомендують представникам сильної половини людства поводитися менш імпульсивно, якщо у перші дні знайомства не видно явних знаків уваги. Можливо, жінка складає загальну картину, щоб прийняти правильне рішення.

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