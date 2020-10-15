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Три найдієвіші способи уникнути сварки з дівчиною

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Сварка - фото 1
Сварка / intex-press

Скандали і сварки з дівчиною – це нормальне явище. Вони є невіддільною частиною навіть найміцніших відносин. Однак, сварки можна контролювати.

Викорінити скандали раз і назавжди неможливо. Але ми цілком здатні підказати, як зменшити ризик їх виникнення, щоб стосунки не перетворилися на справжнє пекло.

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Вислухай

У стосунках треба не тільки слухати, що вона там розповідає, а повністю вислухати, і навіть спробувати вдатися до суті. Так ти отримаєш шанс дізнатися, в чому проблема. Якщо у тебе, звісно, достатньо терпіння і мужності.

Угода

Як уникнути сварок через побут? Послуга за послугу. Тобто, якщо тобі не можна приводити друзів додому, нехай вона забуде про ідею завести собаку. Не подобається, що твій велосипед стоїть посеред кімнати? Ти ж теж не в захваті, що вся полиця у ванній забита її косметикою.

На прикладі інших

Постарайся, щоб гіркий досвід друзів, знайомих, або персонажів серіалів не пропав даремно. Ти будеш більш підготовлений до проблем, які раптово можуть заглянути і у ваші відносини.

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Скандал

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Джерело: mport
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