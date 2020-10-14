Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців

Чому партнери у стосунках схожі один на одного

Ви коли-небудь помічали, що люди, які перебувають у стосунках, стають схожими один на одного? Психологи зі Стенфордського університету вирішили з'ясувати, чи так це – з точки зору науки. Розповідаємо, що ж їм вдалося виявити.

Щоб знайти відповідь на це питання, вони проаналізували сотні фотографій закоханих пар.

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Дослідники порівняли фотографії подружжя, зроблені на початку стосунків (максимум двох років разом), і через десятиліття у шлюбі (від двадцяти до 69 років). Фотографії взяли з відкритих джерел. У фінальну вибірку потрапили портрети 517 пар. Щоб визначити схожість облич на знімках, вчені запросили 153 добровольців.

У попередніх працях говорилося, що обличчя людей, що живуть разом, дійсно можуть змінюватися з часом. Раніше вчені стверджували, що на це впливають такі фактори, як дієта, спосіб життя, час, проведений на свіжому повітрі. Навіть спільні хвилини сміху могли відбитися на міміці і зморшках.



Раніше вважалося, що люди з часом стають схожими один на одного

У новому дослідженні стверджується, що це не зовсім так: обличчя закоханих не стають схожими з часом. Закохані схожі вже на початку стосунків – ймовірно, люди тягнуться до тих, з ким у них є спільні риси. І це стосується не тільки поглядів на життя або вподобань, але і зовнішності.

Відповідні приклади – пари знаменитостей: Бенедикт Камбербетч і Софі Хантер, або Жизель Бюндхен і Том Бреді.



Бенедикт Камбербетч зі своєю дружиною Софі Хантер / Фото Getty Images

А ви схожі з вашою коханою людиною?

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