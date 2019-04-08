На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
- 186
У мережі жінки назвали головні риси та вчинки чоловіків, які дратують їх найбільше. При цьому самі представники сильної статі не вважають назване негативним, а деякі з наведених рис навіть є предметом їхньої гордості.
У першу чергу жінки відзначили, що їх дратує хизування статевим життям, яке почалося надто рано, що самі чоловіки сприймають цілком нормально. Також неприємним вважають розмірковування хлопців про типи жінок, які їм не подобаються.
І ще: Користувачів Tinder попередили про зниження шансів знайти пару
Ще однією рисою, що викликає тільки негативні емоції, користувачі мережі називають грубість, відзначаючи, що хлопці люблять здаватися брутальними, але жінки при цьому хотіли б бачити в них в першу чергу доброту, а не негативні якості.
Багато хто також називає неприємною звичку хизуватися участю в бійках або тюремним досвідом. Дами кажуть, що для них це зовсім неважливо, а для деяких скоріше є негативним фактором при знайомстві з хлопцями.
Дивним назвали жінки обмін фотографіями інтимного характеру, зазначивши, що деякі чоловіки часто надсилають фото члена, що неймовірно дратує. Останньою негативною чоловічою рисою жінки вважають погане ставлення до матерів, при цьому багато хто висловив надію, що це явище не надто поширене серед представників сильної статі.
Читайте також: Що робити, щоб у вашому житті був регулярний секс: цікаве опитування
-
16:55Джон Сноу з Гри престолів станцював спокусливий стриптиз: відео
-
16:42Метро Києва відмовляється від жетонів: коли запрацюють зміни
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
16:13Стала відома ціна годинника-смартфона Nubia Alpha
-
16:04Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Черговий кінець світу: Нібіру знову може знищити Землю
-
15:31Складаний флагман Samsung показали на живому відео
-
15:21Ангел Victoria's Secret у білизні показала залаштунки зйомок: відео
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
14:53Трішки проспав: втомлений пес став зіркою мережі
-
14:33Гаряча українська телеведуча постала повністю оголеною на новому фото
-
14:17Як залежність від смартфона впливає на вагу
-
13:52Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
13:31Тут спекотно: зірка реаліті-шоу показала форми у новій зйомці
-
13:11Іменини Алли: вірші, смс і картинки для привітання з Днем ангела
-
12:57Нідерландець здійснив найтривалішу подорож на електрокарі
-
12:41Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки
-
12:29Трон Наполеона продали на аукціоні за шалену суму
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
11:27MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака
-
11:16Фахівці назвали корисну кількість віджимань
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом
-
08:05Авіаквитки з України від 10 євро: Великодній розпродаж від Ryanair
- 05 квітня
-
22:53Секс з допінгом: що вживають перед інтимом по всьому світу
-
21:05Ліга сміху 5 сезон 6 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
18:25Гороскоп на 6 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:30Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"
-
14:00Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися
-
12:20Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: третій переможець отримав 28 тисяч гривень
-
11:17Порошенко і Зеленський здали аналізи: оголошено перші результати
-
09:05Привітання з Днем ангела Лідії: вірші, смс і картинки на іменини