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Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків

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Негативні риси характеру чоловіків - фото 1
Негативні риси характеру чоловіків / mport

У мережі жінки назвали головні риси та вчинки чоловіків, які дратують їх найбільше. При цьому самі представники сильної статі не вважають назване негативним, а деякі з наведених рис навіть є предметом їхньої гордості.

У першу чергу жінки відзначили, що їх дратує хизування статевим життям, яке почалося надто рано, що самі чоловіки сприймають цілком нормально. Також неприємним вважають розмірковування хлопців про типи жінок, які їм не подобаються.

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Ще однією рисою, що викликає тільки негативні емоції, користувачі мережі називають грубість, відзначаючи, що хлопці люблять здаватися брутальними, але жінки при цьому хотіли б бачити в них в першу чергу доброту, а не негативні якості.

Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків - фото 319562

Багато хто також називає неприємною звичку хизуватися участю в бійках або тюремним досвідом. Дами кажуть, що для них це зовсім неважливо, а для деяких скоріше є негативним фактором при знайомстві з хлопцями.

Дивним назвали жінки обмін фотографіями інтимного характеру, зазначивши, що деякі чоловіки часто надсилають фото члена, що неймовірно дратує. Останньою негативною чоловічою рисою жінки вважають погане ставлення до матерів, при цьому багато хто висловив надію, що це явище не надто поширене серед представників сильної статі.

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Джерело: reddit
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