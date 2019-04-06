Що робити, щоб у вашому житті був регулярний секс: цікаве опитування

Опитані люди розповіли про своє інтимне життя / Talking Fertility

Видання The Cut поговорило з подружніми парами, які живуть разом багато років, але займаються сексом так само часто, як у перші місяці стосунків. Вони розповіли про свої методи збереження пристрасті.

Пропонуємо вам ознайомитися з відповідями опитаних, адже вони можуть позитивно вплинути на ваше інтимне життя.

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"Ми ніколи, ніколи, ніколи (!) не дивимось електронну пошту та СМС'ки один одного. Це не призводить ні до чого хорошого", – Таня, 33 роки, одружена два роки.

"Що робить наш шлюб щасливим? Ми не запитуємо себе, чи щасливі ми", – Емі, 41 рік, одружена три роки.

"Лубрикант. Просто лубрикант на тумбочці", – Ліза, 49 років, одружена 19 років.

"Навчіться покусувати язик", – Стюарт, 50 років, одружений 15 років.

Займайтесь сексом бодай раз на тиждень

"Я нічого не знаю про його фінанси. А він не турбується моїми. Не заплатив податки вчасно? Круто, не мої проблеми", – Авіва, 40 років, одружена три роки.

"Займайтесь сексом раз на тиждень, не дивлячись ні на що. Якщо цього не робити, то у результаті ви відчуєте себе сусідами по кімнаті", – Джулія, 38 років, одружена вісім років.

"Найміть прибиральницю", – Карл, 38 років, одружений чотири роки.

"Мінет. Мені сходить з рук майже все, якщо я регулярно роблю мінет", – Джулія, 41 рік, одружена три роки.

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